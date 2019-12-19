В Ростовской области школьный автобус столкнулся с легковым автомобилем

В Ростовской области школьный автобус столкнулся с легковым автомобилем

Школьный автобус столкнулся с автомобилем в Ростовской области. В результате погиб один человек, сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МВД.

По данным ведомства, погиб водитель легковой машины. «Среди детей погибших и пострадавших нет», — сказали в пресс-службе.

Авария произошла в 07:50 мск на 54-м км автодороги Шахты — Цимлянск. Столкнулись автобус с детьми и ВАЗ-2110. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

В конце ноября в Псковской области школьный автобус съехал в кювет и перевернулся. В результате госпитализировали четверых детей и одного взрослого. По данным регионального главка МЧС, всего в автобусе находились 13 человек, среди которых десять детей и трое взрослых.

Губернатор региона Михаил Ведерников поручил проверить безопасность в организации школьных перевозок, а также провести служебную проверку после аварии.