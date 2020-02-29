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В ДТП с автобусом в Ульяновской области пострадали девять детей

Десять человек, в том числе девять детей, пострадали в ДТП с автобусом в Ульяновской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным властей, на трассе Солдатская Ташла — Кузоватово водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось в кювет. В автобусе находились 26 детей и три тренера футбольной команды «Нефтяник» из Новоспасского района.

После аварии трех детей госпитализировали, один из них находится в тяжелом состоянии. Еще шестеро детей и один взрослый получили амбулаторную помощь на месте. 

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По данным главного управления МЧС России по Ульяновской области, в автобусе Hyundai находилось 33 человека. Для ликвидации последствий ДТП привлекли 27 человек и 12 единиц техники.

Теги: Ульяновская область, ДТП, дети
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