В школах Москвы сообщили о проведении «утренних фильтров» из-за ОРВИ
В московских школах начали проводить «утренние фильтры», измерять температуру у учеников в целях профилактики заболеваний гриппа и ОРВИ, рассказали РБК сотрудники московских школ.
Предпринимать подобные меры департамент образования и науки города Москвы поручил в приказе от 27 февраля. Среди прочего, школам и другим образовательным учреждениям предписывалось проводить «утренние фильтры» при «приеме обучающихся», а также обеспечить школы оборудованием для бесконтактного измерения температуры и бактерицидными облучателями.
«Еще в прошлом году мы закупили бесконтактные термометры, и проверяем температурный режим детей на входе», — рассказала РБК директор московской школы № 1253 Наталья Акулова. По ее словам, «есть дежурные администраторы в каждом корпусе, которые выборочно проводят осмотр по состоянию детей». «В начальной школе, которая находится в отдельном здании, есть «утренний фильтр», и дополнительно медицинские работники обходят каждый класс», — добавила она.
По ее словам, сейчас усилен режим по ограничению передвижения детей в образовательной организации, как в начальной школе, так и в основном здании. «Действует кабинетная система обучения — дети находятся в классе, а учителя передвигаются по школе», — пояснила она.