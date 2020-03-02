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В школах Москвы сообщили о проведении «утренних фильтров» из-за ОРВИ

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В московских школах начали проводить «утренние фильтры», измерять температуру у учеников в целях профилактики заболеваний гриппа и ОРВИ, рассказали РБК сотрудники московских школ.

Предпринимать подобные меры департамент образования и науки города Москвы поручил в приказе от 27 февраля. Среди прочего, школам и другим образовательным учреждениям предписывалось проводить «утренние фильтры» при «приеме обучающихся», а также обеспечить школы оборудованием для бесконтактного измерения температуры и бактерицидными облучателями.

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«Еще в прошлом году мы закупили бесконтактные термометры, и проверяем температурный режим детей на входе», — рассказала РБК директор московской школы № 1253 Наталья Акулова. По ее словам, «есть дежурные администраторы в каждом корпусе, которые выборочно проводят осмотр по состоянию детей». «В начальной школе, которая находится в отдельном здании, есть «утренний фильтр», и дополнительно медицинские работники обходят каждый класс», — добавила она.

По ее словам, сейчас усилен режим по ограничению передвижения детей в образовательной организации, как в начальной школе, так и в основном здании. «Действует кабинетная система обучения — дети находятся в классе, а учителя передвигаются по школе», — пояснила она.

Акулова также сообщила, что школа была укомплектована бактерицидными облучателями еще в 2016 году. «В период эпидемической ситуации все работает в стандартном режиме. Кроме того, ведутся дополнительные уборки с дезинфицирующими средствами», — добавила директор.

Она рассказала, что ношение медицинских масок предусмотрено не для всех учащихся. «Если у ребенка наблюдаются признаки заболевания, он изолируется, и тогда ему действительно нужна маска, которая есть в медицинских кабинетах. Однако у нас пока таких случаев не было. Родители, понимая, что ребенок приболел, оставляют его дома», — отметила Акулова.

О том, что на входе в школу каждый день для всех учеников проводятся обязательные «утренние фильтры» также РБК рассказала заместитель директора школы № 15 Юлия Назарова. Кроме того, в начале каждого урока учителя осматривают детей и, в случае, если у кого-то обнаружены признаки болезни, ученика уводят в медкабинет и отпускают домой только вместе с родителями, уточнила она.

«У нас полностью отменены массовые и выездные мероприятия, а также занятия в бассейнах. Рекомендуем родителям минимизировать поездки на городском транспорте, проводим профилактические беседы с детьми и педагогами», — добавила замдиректора.

Назарова сообщила, что в учреждении медицинские маски носят сотрудники охраны и клининга. Защитные средства предусмотрены также для заболевших школьников.

В середине февраля Роспотребнадзор сообщил о превышении эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ в 31 российском регионе. Отмечалось, что этот показатель также превышен в 11 центральных городах страны.

Теги: коронавирус, школа, профилактика, новости РБК
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