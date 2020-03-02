В школах Москвы сообщили о проведении «утренних фильтров» из-за ОРВИ

Акулова также сообщила, что школа была укомплектована бактерицидными облучателями еще в 2016 году. «В период эпидемической ситуации все работает в стандартном режиме. Кроме того, ведутся дополнительные уборки с дезинфицирующими средствами», — добавила директор.

Она рассказала, что ношение медицинских масок предусмотрено не для всех учащихся. «Если у ребенка наблюдаются признаки заболевания, он изолируется, и тогда ему действительно нужна маска, которая есть в медицинских кабинетах. Однако у нас пока таких случаев не было. Родители, понимая, что ребенок приболел, оставляют его дома», — отметила Акулова.

О том, что на входе в школу каждый день для всех учеников проводятся обязательные «утренние фильтры» также РБК рассказала заместитель директора школы № 15 Юлия Назарова. Кроме того, в начале каждого урока учителя осматривают детей и, в случае, если у кого-то обнаружены признаки болезни, ученика уводят в медкабинет и отпускают домой только вместе с родителями, уточнила она.

«У нас полностью отменены массовые и выездные мероприятия, а также занятия в бассейнах. Рекомендуем родителям минимизировать поездки на городском транспорте, проводим профилактические беседы с детьми и педагогами», — добавила замдиректора.

Назарова сообщила, что в учреждении медицинские маски носят сотрудники охраны и клининга. Защитные средства предусмотрены также для заболевших школьников.

В середине февраля Роспотребнадзор сообщил о превышении эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ в 31 российском регионе. Отмечалось, что этот показатель также превышен в 11 центральных городах страны.