Власти потребовали от школ Москвы проводить «утренние фильтры» из-за ОРВИ

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Руководители образовательных организаций в Москве должны будут в течение дня измерять температуру у всех учащихся, а также обеспечивать проведение «утренних фильтров» при «приеме обучающихся». Об этом говорится в приказе департамента образования и науки города Москвы, опубликованном на сайте правительства города.

Из документа следует, что в случае выявления заболевания и повышенной температуры у учеников их следует направлять домой, обеспечивая незамедлительную изоляцию от коллектива до прихода сопровождающих (родителей/законных представителей), а также своевременно предоставлять обслуживающей поликлинике информацию о заболевании детей.

Кроме того, все образовательные учреждения рекомендуется обеспечить оборудованием для бесконтактного измерения температуры, а также поставить бактерицидные облучатели для обеззараживания воздуха и завезти маски.

Решение принято в целях недопущения распространения гриппа и ОРВИ в школах и других образовательных учреждениях, сообщила 27 февраля на селекторном совещании заместитель руководителя столичного департамента образования и науки Алена Шахова. Она также рекомендовала перенести проведение занятий в бассейне в спортивные залы в целях нераспространения инфекций, а также выездные массовые мероприятия.

РБК направил запрос в Ассоциацию родительских комитетов и сообществ.

В середине февраля Роспотребнадзор сообщил о превышении эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ в 31 российском регионе. В ведомстве сообщили, что этот показатель также превышен в 11 центральных городах страны. Отмечалось, что в зону риска попали дети в возрасте от трех до 14 лет и взрослые, а в структуре вирусов преобладает вирус гриппа В.

В августе 2018 года главный государственный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление, согласно которому главам регионов рекомендовано «обеспечить своевременное введение ограничительных мероприятий, в том числе по приостановлению учебного процесса, введению «утренних фильтров» в детских образовательных организациях» в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. Целью постановления называлось обеспечение профилактики этих болезней в эпидемическом сезоне 2018–2019 годов.