Превышение эпидпорога по гриппу и ОРВИ выявили в 31 регионе России

В 31 российском регионе превышен эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Помимо этого, показатель превышен в 11 центральных городах страны. По данным ведомства, в зоне риска находятся дети в возрасте от трех до 14 лет и взрослые, а в структуре вирусов преобладает вирус гриппа В.

В ходе подготовки к текущему сезону от гриппа, по данным Роспотребнадзора, в России привились свыше 73,95 млн человек, или около половины населения страны.

На прошлой, шестой неделе этого года ведомство выявило превышение эпидемических порогов в 37 субъектах и девяти центральных городах регионов.