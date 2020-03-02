Кремль заявил об отсутствии поручений Путина расследовать дело Листьева

Владислав Листьев (Фото: Евгений Матвеев / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин не давал поручений по возобновлению расследования об убийстве телеведущего Владислава Листьева 1 марта 1995 года. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«До сих пор это не было в зоне внимания главы государства, никаких поручений или обращений на этот счет не было», — заявил он.

Песков заявил, что в целом Путин может дать соответствующее указание главе СК России Александру Бастрыкину, однако пока никаких решений на этот счет не было.

Накануне, 1 марта, журналисты Ксения Собчак, Алексей Пивоваров и Родион Чепель опубликовали видеообращение к главам СК и Генпрокуратуры Александру Бастрыкину и Игорю Краснову. Они потребовали возобновить расследование дела об убийстве Листьева.