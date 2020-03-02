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Политика ,  
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Кремль заявил об отсутствии поручений Путина расследовать дело Листьева

Владислав Листьев (Фото: Евгений Матвеев / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин не давал поручений по возобновлению расследования об убийстве телеведущего Владислава Листьева 1 марта 1995 года. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«До сих пор это не было в зоне внимания главы государства, никаких поручений или обращений на этот счет не было», — заявил он.

Песков заявил, что в целом Путин может дать соответствующее указание главе СК России Александру Бастрыкину, однако пока никаких решений на этот счет не было.

Пивоваров, Собчак и Чеппель попросили Бастрыкина найти убийцу Листьева
Общество

Накануне, 1 марта, журналисты Ксения Собчак, Алексей Пивоваров и Родион Чепель опубликовали видеообращение к главам СК и Генпрокуратуры Александру Бастрыкину и Игорю Краснову. Они потребовали возобновить расследование дела об убийстве Листьева.

Его вдова Альбина Назимова, в свою очередь, заявила, что не считает правдоподобной ни одну из официальных версий причины убийства, а неофициальные предположения она сравнила с айсбергом.

Листьев, который с января по 1 марта 1995 года занимал должность гендиректора «Общественного российского телевидения» (ОРТ), был застрелен в подъезде своего дома в центре Москвы. Убийцу так и не нашли. За 25 лет выдвигались различные версии преступления.

Так, журналист Сергей Доренко рассказал, что акционер ОТР Борис Березовский считал заказчиком экс-руководителя Службы безопасности президента России Александра Коржакова. Бывший коллега Листьева Дмитрий Захаров предположил, что заказчиком мог быть сам Борис Березовский.

Теги: Владимир Путин, поручения, расследование, журналист, убийство
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Вдова Листьева сравнила с айсбергом версии причин его убийства
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Пивоваров, Собчак и Чеппель попросили Бастрыкина найти убийцу Листьева
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