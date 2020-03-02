Синоптики сообщили о погоде в Москве накануне 8 марта

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Очередной атлантический циклон придет в столицу накануне 8 марта, принеся с собой осадки в виде дождя и облачность. Об этом РБК рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«К сожалению, как раз к 7 марта погода испортится. Мы будем под влиянием очередного атлантического циклона, погода будет облачная и с небольшим дождем в течении всех суток. Температура воздуха, впрочем, будет положительная. В Москве ночью минимальная температура будет колебаться в пределах плюс 1–6 градусов, а максимальная температура плюс 6–11 градусов. Температурная норма будет существенно превышать климатическую градусов на семь», — сообщила синоптик.

Ранее РБК сообщал о том, что синоптики оценили превышение температурной нормы в Москве этой зимой. Так, средние температурные значения в столице были примерно на 8 градусов выше климатической нормы, что является абсолютным рекордом за всю историю метеонаблюдений.