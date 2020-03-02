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Общество ,  
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Службам транспортной безопасности разрешили применять электрошокеры

Сотрудники подразделений транспортной безопасности со 2 марта получили право применять электрошокеры.

Изменения в Федеральный закон «О транспортной безопасности» были приняты Госдумой 20 ноября 2019 года и одобрены Советом Федерации 25 ноября. 2 декабря поправки подписал президент Владимир Путин. Спустя три месяца они вступили в силу.

Теперь сотрудники подразделений транспортной безопасности — полицейские, ведомственная охрана и частные фирмы, аккредитованные для охраны объектов транспорта — вправе использовать шокеры при нападении на объекты инфраструктуры, граждан или при задержании преступников.

Что изменится в российских законах в марте 2020 года
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Шокеры, которые будут применять охранники, должны быть отечественного производства. О своем намерении использовать электрошокер сотрудники служб безопасности должны будут предупреждать. Однако это требование не распространяется на экстренные ситуации.

При этом в законе четко оговаривается запрет применять шокеры к беременным женщинам, инвалидам и малолетним. Исключением являются случаи, когда указанные лица совершают нападение с угрозой жизни и здоровью граждан или оказывают вооруженное сопротивление.

Теги: транспорт, электрошокер, безопасность
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