Службам транспортной безопасности разрешили применять электрошокеры

Сотрудники подразделений транспортной безопасности со 2 марта получили право применять электрошокеры.

Изменения в Федеральный закон «О транспортной безопасности» были приняты Госдумой 20 ноября 2019 года и одобрены Советом Федерации 25 ноября. 2 декабря поправки подписал президент Владимир Путин. Спустя три месяца они вступили в силу.

Теперь сотрудники подразделений транспортной безопасности — полицейские, ведомственная охрана и частные фирмы, аккредитованные для охраны объектов транспорта — вправе использовать шокеры при нападении на объекты инфраструктуры, граждан или при задержании преступников.

Шокеры, которые будут применять охранники, должны быть отечественного производства. О своем намерении использовать электрошокер сотрудники служб безопасности должны будут предупреждать. Однако это требование не распространяется на экстренные ситуации.