Общество , 02 дек, 18:41
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Путин разрешил транспортной полиции использовать электрошокеры
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий применение транспортной полиции электрошокеров в целях обеспечения безопасности. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.
Использование защитных устройств предусмотрено в случае отражения нападения на объекты транспортных средств и инфраструктуры, а также при задержании на месте преступления лиц, которые намерены скрыться или оказать сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.
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