Блогер сообщила о последней воле погибшего после купания в бассейне мужа

Блогер Екатерина Диденко рассказала, что погребения ее супруга, погибшего после инцидента в бассейне одного из банных комплексов Москвы, не будет. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

«Похорон не будет, будет кремация», — сказала она. По словам Диденко, ее муж не хотел, чтобы его отпевали и хоронили, но высказывал желание о том, чтобы его прах развеяли над полем.

28 февраля стало известно, что в банном комплексе в Коломенском проезде праздновали день рождения блогера Екатерины Диденко, в котором участвовали 18 человек. Представитель экстренных служб сообщил «РИА Новости», что гости засыпали в бассейн 25 кг сухого льда, а затем прыгнули в него. По его словам, четверым гостям стало плохо и двое погибли на месте. Впоследствии в реанимации скончался супруг блогера Валентин Диденко.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК).