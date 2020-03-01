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Лавров обсудил с главой МИД Турции подготовку встречи Путина и Эрдогана

Сергей Лавров (Фото: MFA Russia / Global Look Press)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Об этом сообщается на сайте российского МИДа.

Они обсудили подготовку к встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Стороны отметили, что необходимо принимать меры по «созданию благоприятной атмосферы», для того чтобы диалог по сирийскому урегулированию был результативным.

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Лавров также отметил, что нужно как можно скорее разрешить ситуацию с сотрудниками агентства «Sputnik Турция» и обеспечить их безопасность.

Вечером 27 февраля Турция сообщила, что сирийские правительственные войска нанесли авиаудар в Идлибе, в результате чего погибли 33 турецких военнослужащих. В ответ Анкара атаковала более 200 целей сирийской армии. В Минобороны России отмечали, что в Идлибе боевики предприняли попытку масштабного наступления и в их рядах оказались турецкие военнослужащие.

По данным ведомства, сирийские войска открыли ответный огонь по террористам. В министерстве заявляли, что турецкие подразделения не передавали данных о своем местоположении.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что встреча Путина и Эрдогана для обсуждения ситуации в Сирии может состояться 5 или 6 марта в Москве.

Теги: Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу, Турция, Сирия
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