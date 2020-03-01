Лавров обсудил с главой МИД Турции подготовку встречи Путина и Эрдогана

Сергей Лавров (Фото: MFA Russia / Global Look Press)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Об этом сообщается на сайте российского МИДа.

Они обсудили подготовку к встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Стороны отметили, что необходимо принимать меры по «созданию благоприятной атмосферы», для того чтобы диалог по сирийскому урегулированию был результативным.

Лавров также отметил, что нужно как можно скорее разрешить ситуацию с сотрудниками агентства «Sputnik Турция» и обеспечить их безопасность.

Вечером 27 февраля Турция сообщила, что сирийские правительственные войска нанесли авиаудар в Идлибе, в результате чего погибли 33 турецких военнослужащих. В ответ Анкара атаковала более 200 целей сирийской армии. В Минобороны России отмечали, что в Идлибе боевики предприняли попытку масштабного наступления и в их рядах оказались турецкие военнослужащие.