В Белоруссии выявили второй случай заражения новым коронавирусом

В Белоруссии зарегистрировали второго заразившегося новым типом коронавируса, сообщается на сайте Минздрава страны.

Гражданка Белоруссии и двое ее коллег недавно вернулись из Италии, в связи с чем им провели тесты и взяли анализы на коронавиурс. После этого их госпитализировали в Витебскую областную клиническую инфекционную больницу.

Тест, выполненный одной из пациенток, показал положительный результат на вирус. Врачи проводят женщине углубленную лабораторную диагностику. У ее коллег тесты оказались отрицательными.

По данным Минздрава, в белорусских больницах находятся три человека с подозрением на новый коронавирус. Они находятся в удовлетворительном состоянии, и у них нет симптомов заболевания.