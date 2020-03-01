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В Белоруссии выявили второй случай заражения новым коронавирусом

В Белоруссии зарегистрировали второго заразившегося новым типом коронавируса, сообщается на сайте Минздрава страны.

Гражданка Белоруссии и двое ее коллег недавно вернулись из Италии, в связи с чем им провели тесты и взяли анализы на коронавиурс. После этого их госпитализировали в Витебскую областную клиническую инфекционную больницу.

Тест, выполненный одной из пациенток, показал положительный результат на вирус. Врачи проводят женщине углубленную лабораторную диагностику. У ее коллег тесты оказались отрицательными.

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По данным Минздрава, в белорусских больницах находятся три человека с подозрением на новый коронавирус. Они находятся в удовлетворительном состоянии, и у них нет симптомов заболевания.

Первый случай заражения коронавирусом в Белоруссии зафиксировали 27 февраля. Заболевание выявили у студента из Ирана, прибывшего в страну из Баку. По данным SCMP, всего в мире новым коронавирусом заразились более 87 тыс. человек и 2995 погибли.

Теги: Белоруссия, коронавирус
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