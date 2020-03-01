Диетологи назвали подходящие для поста продукты

Фото: N. Hochheimer / CHROMORANGE / Global Look Press

Во время поста люди должны употреблять больше овощей, содержащих клетчатку. Об этом РБК сообщила врач-диетолог Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Анна Басова.

«Но обычно люди используют сложные углеводы — это хлеб и крупы, за счет чего в период поста набирают вес», — сказала она. Сбалансировать питание можно, если употреблять сложные углеводы в первой половине дня, а также возмещать отсутствие животного белка растительным. Например, бобовыми, грибами и сыром тофу, рассказала диетолог. Однако, по ее словам, растительные белки усваиваются плохо, поэтому необходимо увеличить их количество.

Басова отметила, что помимо этого нужно следить за объемом съеденных сладостей. Лучше всего вместо них употреблять орехи и сухофрукты, которые содержат наибольшее количество витаминов, макро- и микроэлементов.

Диетолог рекомендовала отказаться от поста тем, у кого существуют проблемы с желудочно-кишечным трактом, в особенности в период обострения и стойкой ремиссии. Также, по словам Басовой, воздержаться от поста следует беременным женщинам и детям.