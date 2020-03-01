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Диетологи назвали подходящие для поста продукты

Фото: N. Hochheimer / CHROMORANGE / Global Look Press

Во время поста люди должны употреблять больше овощей, содержащих клетчатку. Об этом РБК сообщила врач-диетолог Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Анна Басова.

«Но обычно люди используют сложные углеводы — это хлеб и крупы, за счет чего в период поста набирают вес», — сказала она. Сбалансировать питание можно, если употреблять сложные углеводы в первой половине дня, а также возмещать отсутствие животного белка растительным. Например, бобовыми, грибами и сыром тофу, рассказала диетолог. Однако, по ее словам, растительные белки усваиваются плохо, поэтому необходимо увеличить их количество.

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Басова отметила, что помимо этого нужно следить за объемом съеденных сладостей. Лучше всего вместо них употреблять орехи и сухофрукты, которые содержат наибольшее количество витаминов, макро- и микроэлементов.

Диетолог рекомендовала отказаться от поста тем, у кого существуют проблемы с желудочно-кишечным трактом, в особенности в период обострения и стойкой ремиссии. Также, по словам Басовой, воздержаться от поста следует беременным женщинам и детям.

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Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России Виктор Тутельян рассказал ТАСС, что во время поста прежде всего нужно обогатить рацион соей и содержащими сою продуктами, так как этот белок является близким к животному.

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог высшей категории Елена Чедия сказала агентству, что растительный белок не может быть полноценной альтернативой животному, потому что он усваивается гораздо хуже, однако бобовые культуры и соя — хорошая альтернатива. «Если вы посмотрите монастырские диеты, там всегда присутствуют гороховый суп, чечевичная похлебка, фасоль и другие», — сказала она.

В 2020 году Великий пост для православных христиан начнется 2 марта и завершится 18 апреля на Пасху.

Теги: Масленица, продукты питания, новости РБК
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