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Один человек погиб в аварии с угнанным автомобилем в Новосибирске

В Новосибирске в ДТП с угнанным автомобилем погибла девушка, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Новосибирской области.

По данным ведомства, авария произошла в Первомайском районе города на улице Одоевского. 17-летний водитель автомобиля Ford Focus выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107. В результате на месте аварии погибла 23-летняя пассажирка «Жигулей». 17-летнюю пассажирку Ford Focus доставили в больницу с переломом носа, сотрясением головного мозга и ушибами лица.

По данным полиции, молодой человек, управлявший иномаркой, угнал автомобиль с автомойки, на которой работал. Он воспользовался для этого ключами, оставленными владельцем машины.

Сейчас сотрудники полиции изучают обстоятельства ДТП, а также проводят проверку по факту незаконного завладения автомобилем.

В начале февраля в Москве полиция задержала 17-летнего подростка по подозрению в угоне автомобиля каршеринговой компании. По данным правоохранителей, три человека угнали автомобиль, припаркованный в Козицком переулке. Доехав до второго Колобовского переулка, они наехали на шлагбаум, после чего покинули машину и скрылись. Неуправляемый автомобиль врезался в административное здание.

Теги: Новосибирск, ДТП
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