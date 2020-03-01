Ученый сообщил о последствиях ядерного удара для США

Запуск в одностороннем порядке 100 ядерных боеголовок стал бы разрушительным для самих США. Такое мнение высказал профессор материаловедения Джошуа Пирс из Мичиганского технологического университета (США). Статья опубликована в The Conversation.

По мнению ученого, при таком сценарии в атмосферу будет выброшен огромный объем дыма и сажи, который частично заблокирует солнечный свет, то есть наступит так называемая ядерная зима. Такое глобальное похолодание губительно скажется на сельском хозяйстве, что в свою очередь приведет к массовому голоду.

Пирс подсчитал, что запуск в одностороннем порядке 1 тыс. ядерных боеголовок с территории США приведет к гибели 140 тыс. американцев. В случае, если Вашингтон использует весь свой ядерный боезапас — 7 тыс. боеголовок, это приведет к голоду 5 млн человек.

В феврале США провели учения на случай применения Россией ядерного оружия в Европе. По данным Defense One, в ходе маневров Соединенные Штаты сымитировали ответные действия с использованием ядерного оружия.