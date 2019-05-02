В Пентагоне обосновали новое ядерное оружие сдерживанием России

Помощник заместителя главы Пентагона Дэвид Трахтенберг заявил, что ядерное оружие малой мощности необходимо США в том числе для сдерживания России и Китая. Об этом он рассказал на слушаниях в сенате.

«Причина, по которой мы пошли по пути ядерного оружия малой мощности, в том, что мы посмотрели, что, в частности, делали русские, и это вызывает большое беспокойство», — сказал Трахтенберг.

По словам помощника замглавы Пентагона, в США обеспокоены тем, что Россия, вероятно, уверена в своем преимуществе в использовании ядерного оружия. Он также отметил, что Вашингтону не нужно отвечать на каждую российскую разработку созданием нового оружия. «Конкуренция может привести к конфликту», — добавил Трахтенберг.

Пентагон запросил $24,9 млрд на ядерную программу в 2020 финансовом году, это 3,5% от общего бюджета оборонного ведомства. О начале производства ядерного оружия малой мощности США сообщалось в январе. Речь идет о боеголовках W-76-2 c мощностью 5–7 килотонн, что в два раза меньше, чем у бомбы, сброшенной в 1945 году на Хиросиму.