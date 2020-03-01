Глава турецкой партии назвал войну с Сирией ловушкой для страны

Начало войны против Сирии — это ловушка, в которую заманивают Турцию США и Израиль, заявил председатель турецкой партии «Родина» (Vatan) Догу Перинчек.

«Америка, Израиль, Греция и Южный Кипр создали военное партнерство и заявили, что их целью является Турция. Вовлечение в этот процесс США и НАТО означает, что нас загоняют в ловушку», — отметил он.

По словам Перинчека, Анкара уже определила своих «настоящих друзей». «Преодоление кризиса вместе с Россией и Ираном — единственный способ», — заявил он.

Обстановка в сирийской провинции Идлиб обострилась после взаимных обстрелов турецких войск и сил правительства Башара Асада. Анкара сообщила, что в результате удара со стороны сил официального Дамаска погибли более 30 ее военных, и позже провела ответную атаку.