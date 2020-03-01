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Пушков оценил просьбу Эрдогана к Путину «уйти с пути» в Сирии

Сенатор Алексей Пушков оценил призыв лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к российскому президенту Владимиру Путину не вмешиваться в конфликт страны с режимом сирийского президента Башара Асада.

«Эрдоган сообщил, что в телефонном разговоре предложил Путину оставить Сирию «один на один» с Турцией. Но не сказал, что ему ответил Путин. А вот это — самое важное», — написал Пушков в Twitter.

Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры по ситуации в Сирии 28 февраля. Пересказывая их, турецкий президент сообщил, что попросил Путина «уйти с пути» страны в Сирии.

По словам Эрдогана, его войска, в отличие от российских военных, вошли в республику по приглашению ее народа, а не правительственных сил. «И пока народ не предложит нам уйти, мы оттуда не уйдем», — добавил он, отметив, что с помощью военной операции Анкара не собирается расширять свои границы или претендовать на сирийскую нефть.

Теги: Алексей Пушков, Владимир Путин, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
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