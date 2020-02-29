В «Матросской Тишине» обвиняемый совершил самоубийство

Московское управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) начало проверку по факту самоубийства мужчины, находившегося в следственном изоляторе. Его обвиняли в незаконном обороте наркотиков, сообщил представитель ведомства Сергей Цыганков, передает ТАСС.

«Признаков насильственной смерти не обнаружено», — отметил он.

В Москве 25 февраля пытался покончить с собой мужчина, взобравшийся на Большой Москворецкий мост, сообщали в МЧС. Его смогли отговорить прибывшие на место психологи, передавало «РИА Новости».



