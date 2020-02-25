В МЧС сообщили об угрожающем суицидом мужчине на Москворецком мосту

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 64,92 (+0,62) Quote, 13:07
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 70,46 (+1,04) Quote, 13:07
Рациональное зерно: что происходит на рынке зерновых культур Pro, 17:59 СМИ назвали подозреваемого в отравлении в Болгарии россиянина дипломатом Политика, 17:58 В Татарстане уволили пришедшего пьяным на урок учителя Общество, 17:57 Дипломаты заявили об отсутствии заболевших коронавирусом россиян в Италии Общество, 17:47 Система против рака и робот-медсестра: главное в фармацевтике и медицине Pro, 17:33 Что значит для инвесторов выпуск конвертируемых облигаций «Яндекса» Quote, 17:33 В Египте из-за смерти экс-президента Мубарака объявили трехдневный траур Общество, 17:28 Синоптик назвал текущую зиму самой теплой в истории московских наблюдений Общество, 17:26 Борзаковский снял свою кандидатуру с выборов президента ВФЛА Спорт, 17:24 В МЧС сообщили об угрожающем суицидом мужчине на Москворецком мосту Общество, 17:24 ВТБ выплатит дивиденды акционерам в два этапа Финансы, 17:09 Видеодневники Берлинале: день пятый Стиль, 17:09 Гаагский арест: почему Россия не сможет победить акционеров ЮКОСа в суде Мнение, 17:09 В Австрии подтвердили первые два случая заражения коронавирусом Общество, 17:04
Общество ,  
0 

В МЧС сообщили об угрожающем суицидом мужчине на Москворецком мосту

Фото: Владислав Шатило / РБК

В Москве мужчина забрался на Большой Москворецкий мост и угрожает покончить жизнь самоубийством. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

«Человек угрожает суицидом, наши подразделения прибыли на место совместно с полицией, там также находятся психологи, которые ведут с мужчиной беседу в настоящий момент», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе столичной Госавтоинспекции и ГУ МВД Москвы сообщили РБК, что не владеют информацией по поводу перекрытия движения на Москворецком мосту и инцидента с мужчиной, пытающимся покончить с собой.

Как сообщает «Москва 24» и Telegram-канал Mash, мужчина стоит на парапете. По данным Telegram-канала, в связи с инцидентом перекрыто движение по мосту в сторону Кремля. По информации Telegram-канала Life Shot мужчина кричит, что хочет вернуть детей и поговорить с женой, которая ушла от него.

Теги: Большой Москворецкий мост, суицид, Москва, новости РБК
Материалы по теме
В Москве задержали угрожавшего суицидом у станции метро мужчину
Общество
На запущенном неделю назад МЦД произошел сбой из-за попытки суицида
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter