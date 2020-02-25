В МЧС сообщили об угрожающем суицидом мужчине на Москворецком мосту

Фото: Владислав Шатило / РБК

В Москве мужчина забрался на Большой Москворецкий мост и угрожает покончить жизнь самоубийством. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

«Человек угрожает суицидом, наши подразделения прибыли на место совместно с полицией, там также находятся психологи, которые ведут с мужчиной беседу в настоящий момент», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе столичной Госавтоинспекции и ГУ МВД Москвы сообщили РБК, что не владеют информацией по поводу перекрытия движения на Москворецком мосту и инцидента с мужчиной, пытающимся покончить с собой.

Как сообщает «Москва 24» и Telegram-канал Mash, мужчина стоит на парапете. По данным Telegram-канала, в связи с инцидентом перекрыто движение по мосту в сторону Кремля. По информации Telegram-канала Life Shot мужчина кричит, что хочет вернуть детей и поговорить с женой, которая ушла от него.