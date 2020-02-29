Правозащитники сообщили о шести задержанных на марше Немцова в Петербурге

Фото: Андрей Любимов / РБК

Полиция задержала шесть человек на марше памяти Бориса Немцова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

По данным издания, правоохранители задержали Дмитрия Скурихина и Рената Нурулина, когда те шли с растяжкой. Помимо них задержали Алексея Болгарова, Людмилу Дубовую и члена регионального совета движения «Чайный клуб» Артема Владимирова. Полицейские также задержали Павла Чупрунова около станции метро «Горьковская». Впоследствии Чупрунова и Владимирова отпустили.

«ОВД-Инфо» пишет, что также на Невском проспекте был задержан активист Али Хантемиров, который держал в руках плакат. Корреспондент «Медиазоны» подтверждает, что на проспекте задержали пикетчика с плакатом.

РБК отправил запрос в ГУ МВД по Санкт-Петербургу.