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Технологии и медиа ,  
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Операторы ответили на сообщения о проблемах со связью на марше Немцова

Фото: Андрей Любимов / РБК

Представители операторов сотовой связи «Билайн», МТС и «МегаФон» сообщили РБК, что сбоев в работе не замечено и с жалобами на связь никто не обращался.

Операторы добавили, что услуги оказываются в штатном режиме.

Ранее о проблемах со связью сообщили несколько Telegram-каналов. «До начала шествия осталось 30 минут. Присутствующие жалуются, что связь периодически отключается», — сообщал Avtozak LIVE. Telegram-канал «Протестная Россия» также сообщил, что связь плохо работает.

Марш памяти Бориса Немцова, убитого в 2015 году на Большом Москворецком мосту, проходит 29 февраля в Москве и еще 40 городах России.

Московские власти согласовали шествие 30 тыс. человек. Марш, стартовавший около 14:00 мск, проходит по маршруту от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. В МВД столицы сообщили, что в нем принимают участие около 8 тыс. человек. Представитель «Белого счетчика» сообщил РБК, что, по последним данным, на марш пришли 22,3 тыс. человек. На странице мероприятия в Facebook среди его целей указано требование сменяемости власти в России и выступление против узурпации власти.

Теги: «Билайн», МТС, МегаФон, Борис Немцов
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