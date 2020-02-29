Илон Маск назвал конкурента американскому истребителю F-35

У американского самолета F-35 «не было бы шансов» против дистанционно управляемого беспилотного истребителя. Об этом в своем Twitter написал основатель аэрокосмической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск.

«Конкурентом должен быть беспилотный истребитель, дистанционно управляемый человеком, но его маневры дополняются автономией. У F-35 не было бы никаких шансов против него», — отметил Маск.

В октябре 2019 года Минобороны США и военно-промышленная корпорация Lockheed Martin подписали контракт на поставку дополнительных 478 самолетов для нужд ВВС страны на общую сумму $34 млрд. В компании заявили, что стоимость одного истребителя не превысит $80 млн.Таким образом, истребители будут поставлены «по самой низкой цене за всю историю программы».

Однако вскоре главный испытатель Пентагона Роберт Белер заявил, что F-35 далеки от полной боевой готовности. По его словам, несмотря на прогресс в модернизации этих истребителей, они ломаются намного чаще, чем изначально предполагалось.