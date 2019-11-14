В Пентагоне заявили о слишком частых поломках F-35

По мнению главного испытателя Минобороны США, истребитель пока далек от идеала

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Истребители F-35 далеки от полной боевой готовности. И хотя определенный прогресс в модернизации этих самолетов есть, они все равно ломаются намного чаще, чем изначально предполагалось. Как сообщает агентство Bloomberg, именно об этом на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей намерен рассказать главный испытатель Пентагона Роберт Белер.

Конгрессмены хотят узнать, насколько грамотно были использованы $428 млрд, направленные на развитие программы F-35. Белер же намерен рассказать о том, что качество самолетов по прежнему не очень хорошее, а потому необходимо время для того, чтобы исправить все недочеты.

Выступление представителя Пентагона произойдет спустя несколько недель после того, как Минобороны США и Lockheed Martin сообщили о подписании контракта на поставку дополнительных 478 самолетов для нужд ВВС Соединенных Штатов на общую сумму в $34 млрд.

При этом не все в Минобороны США согласны с оценкой Белера. Так, один из руководителей группы по созданию F-35 Грег Улмер отметил, что отдельные недочеты имеются, однако их несложно исправить.

Тем не менее, США успели договориться о продаже более 450 самолетов F-35 Австралии и Польше. Предполагается, что союзники Соединенных Штатов получат их в следующем году.