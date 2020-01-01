Пентагон потратит $2 млрд на обслуживание истребителей F-35

Минобороны США заключило контракт с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на техническое обслуживание истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, которые состоят на вооружении у Военно-воздушных сил, корпуса морской пехоты, Военно-морского флота, а также у иностранных заказчиков. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

Стоимость контракта — $1,9 млрд. В него входят работы по наземному техническому обслуживанию истребителей, мероприятия по обеспечению начальной подготовки пилотов и другие услуги. Работы должны быть выполнены до декабря 2020 года.

Военное ведомство заключило с компанией еще один контракт на закупку компонентов для 28 истребителей F-35 стоимостью $172 млн.

В октябре 2019 года Минобороны США и Lockheed Martin подписали контракт на поставку дополнительных 478 самолетов для нужд ВВС Соединенных Штатов на общую сумму в $34 млрд. Как отметили в компании, стоимость одного истребителя не превысит $80 млн, и самолеты будут поставлены «по самой низкой цене за всю историю программы».

Вскоре после этого ответственный за испытания вооружений в Пентагоне Роберт Белер заявил, что истребители F-35 далеки от полной боевой готовности и ломаются чаще, чем предполагалось изначально.