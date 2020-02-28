Силуанов объяснил ослабление рубля

Российский рубль сдает свои позиции, в первую очередь, из-за падения нефтяных котировок. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, передает «РИА Новости».

По словам Силуанова, «глобальные изменения по нефти» не могут не повлиять на курс рубля, даже при том, что бюджетное правило сдерживает волатильность курса валюты.

Силуанов считает, что цены на нефть не долго продержатся на низком уровне. По его словам, в большой степени их изменение будет зависеть от взаимодействия России с ОПЕК.

Также Силуанов заявил, что Россия сможет финансировать все расходы даже при цене на нефть $30 за баррель. «Бюджет наш защищен, резервы созданы», — пояснил он.