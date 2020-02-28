Индексы Московской биржи показали сильнейшее почти за два года падение

Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Торги 28 февраля на Московской бирже закончились сильнейшим почти за два года падением основных фондовых индексов, следует из данных биржи. По итогам дня значение «рублевого» Индекса МосБиржи снизилось на 130,76 пункта или на 4,48% — с 2915,84 пункта до 2785,08 пункта.

В то же время значение «долларового» индекса РТС упало сразу на 6,24% — с 1386,2 пункта до 1299,69 пункта (минус 86,51 пункта).

В последний раз сильнее за один день значения индексов Московской биржи падали в апреле 2018 года. 9 апреля 2018 года — после того, как США объявили о введении санкций против ряда российских чиновников и бизнесменов, а также принадлежащих им компаний — индекс Мосбиржи снизился на 8,34%, индекс РТС — на 11,44%.

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