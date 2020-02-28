Экономика , 28 фев, 20:06
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Индексы Московской биржи показали сильнейшее почти за два года падение
Торги 28 февраля на Московской бирже закончились сильнейшим почти за два года падением основных фондовых индексов, следует из данных биржи. По итогам дня значение «рублевого» Индекса МосБиржи снизилось на 130,76 пункта или на 4,48% — с 2915,84 пункта до 2785,08 пункта.
В то же время значение «долларового» индекса РТС упало сразу на 6,24% — с 1386,2 пункта до 1299,69 пункта (минус 86,51 пункта).
В последний раз сильнее за один день значения индексов Московской биржи падали в апреле 2018 года. 9 апреля 2018 года — после того, как США объявили о введении санкций против ряда российских чиновников и бизнесменов, а также принадлежащих им компаний — индекс Мосбиржи снизился на 8,34%, индекс РТС — на 11,44%.
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