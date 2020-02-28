В Мексике зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Фото: Gregory Bull / АР

В Мексике впервые зафиксировали случай заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения страны Уго Лопес-Гателл, передает издание Universal.

По данным мексиканского Минздрава, вирус обнаружили у мужчины, который ранее посетил Италию, где сейчас наблюдается вспышка коронавируса. Пятерых его родственников, с которыми он контактировал, поместили на карантин.

Анализы на коронавирус еще одного мужчины также показали положительный результат, сейчас мексиканские власти ожидают подтверждение диагноза.

По последним данным ВОЗ, всего в мире заражено свыше 83 тыс. человек. Жертвами коронавируса стали более 2,8 тыс. человек. Помимо Мексики, вирус обнаружен в 52 странах. 28 февраля первые случаи заражения коронавирусом выявили в Белоруссии, Литве и Нигерии.