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Главы Генштабов России и США обсудили ситуацию в Сирии

Марк Милли и Валерий Герасимов   (Фото: US Joint Staff / Global Look Press)

Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«Стороны обменялись мнениями по ситуации в Сирии и другим вопросам, представляющим взаимный интерес», — говорится в сообщении ведомства.

В прошлый раз Герасимов и Милли общались в декабре во время встречи в Берне. Тогда наряду с другими вопросами они также обсуждали ситуацию в Сирии.

Сейчас их встреча прошла на фоне эскалации напряжения в сирийской провинции Идлиб. Накануне Анкара заявила, что 33 турецких военнослужащих погибли и 32 были ранены в результате удара со стороны сирийских правительственных сил. В ответ Турция начала наносить удары по позициям правительственной армии Сирии.

По информации Минобороны России, погибшие турецкие военные находились в рядах боевиков, предпринявших попытку масштабного наступления, а сирийская правительственная армия открыла ответный огонь.

В свою очередь, представитель Госдепартамента США поддержал Турцию. По его словам, Вашингтон требует немедленно прекратить наступление сирийских правительственных войск и России, а также поддерживаемых Ираном сил.

Теги: Идлиб, Генштаб России, Генштаб США
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