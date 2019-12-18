Глава российского Генштаба встретился с американским коллегой

Глава Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов встретился в Берне с председателем Комитета начальников штабов ВС США Марком Милли, говорится в сообщении Минобороны России, поступившем в РБК.

Генералы обсудили стратегическую стабильность, ситуацию в Сирии и в других регионах, а также меры предотвращения инцидентов в ходе военной деятельности сторон.

«Встреча носила конструктивный характер», — отметили в ведомстве.

В начале октября Герасимов провел телефонный разговор с Милли, который вступил в должность за несколько дней до этого. В российском военном ведомстве сообщили, что генералы обсудили «вопросы, представляющие взаимный интерес».

В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру Марка Милли на пост главы Комитета начальников штабов ВС США. Летом назначение одобрил конгресс США. Милли вступил в должность 30 сентября.