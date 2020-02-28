Врачи сообщили результаты первого вскрытия умершего от коронавируса в КНР

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Результаты первого вскрытия умершего от коронавируса показали, что он в основном наносит вред легким. Отчет профессора Лиу Лианга, команда которого провела аутопсию, обнародован в журнале Forensic Medicine, пишет Global Times.

Пациент в возрасте 85 лет был госпитализирован в январе с ишемическим церебральным инсультом (острое нарушение кровоснабжения мозга), через 13 дней наличие у него коронавируса подтвердилось, а еще через 15 дней он умер. Вскрытие было проведено спустя 12 часов после его смерти.

В ходе вскрытия было установлено, что болезнь, вызванная коронавирусом, поражает глубокие дыхательные пути и легочные альвеолы. Также выяснилось, что патологические изменения схожи с теми, которые вызывают SARS (тяжелый острый респираторный синдром, атипичная пневмония) и с MERS (ближневосточный респираторный синдром), однако экссудативная реакция была заметнее, чем при SARS.

По последним данным комиссии по здравоохранению Китая, всего в стране зафиксировано 78,8 тыс. случаев заболевания. Учитывая новые случаи заражения, число инфицированных во всех странах составляет 83,2 тыс., умерли 2858 человек. ВОЗ сообщает о 82,2 тыс. зараженных. Также китайские власти сообщали, что вылечиться удалось 36,1 тыс. пациентов.