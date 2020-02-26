СК опубликовал видео с места нападения на учительницу в Ульяновске

Видео: Следственный комитет РФ

Следственный комитет опубликовал на своем YouTube-канале видео из школы в Ульяновске, где подросток напал на учительницу. На кадрах виден школьный класс, где работает следственно-оперативная группа, показано предполагаемое орудие преступления.

Инцидент произошел днем 26 февраля. В нападении подозревают 15-летнего подростка, который, по данным ведомства, ударил женщину в живот кухонным ножом. Как уточнили «РИА Новости» в пресс-службе регионального управления ведомства, его задержали.

СК завел дело по факту покушения на убийство ( ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Ведомство устанавливает причины и обстоятельства произошедшего и опрашивает свидетелей.

Как сообщили РБК в пресс-службе регионального Минздрава, женщина находится в больнице, ей оказывают помощь. В министерстве уточнили «РИА Новости», что она находится в состоянии средней степени тяжести. Ситуацию взял на контроль губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.