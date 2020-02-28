Самолет «Ямала» вернулся в Тюмень по технической причине

Фото: yamal.aero

Самолет A-320 авиакомпании «Ямал», следовавший из Тюмени в Салехард, вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика неисправности аэронавигационного оборудования. Об этом сообщается на сайте Уральской транспортной прокуратуры.

Посадка прошла в штатном режиме. На борту находился 81 пассажир, включая одного ребенка. Их отправят в аэропорт назначения на резервном самолете.

По факту инцидента Новоуренгойская транспортная прокуратура начала проверку.

В начале февраля лайнер авиакомпании «Россия», следовавший в Сочи, вернулся во Внуково из-за срабатывания сигнализации о неубранном шасси. Посадка прошла благополучно.