Общество , 28 фев, 10:21
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Самолет «Ямала» вернулся в Тюмень по технической причине
Самолет A-320 авиакомпании «Ямал», следовавший из Тюмени в Салехард, вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика неисправности аэронавигационного оборудования. Об этом сообщается на сайте Уральской транспортной прокуратуры.
Посадка прошла в штатном режиме. На борту находился 81 пассажир, включая одного ребенка. Их отправят в аэропорт назначения на резервном самолете.
По факту инцидента Новоуренгойская транспортная прокуратура начала проверку.
В начале февраля лайнер авиакомпании «Россия», следовавший в Сочи, вернулся во Внуково из-за срабатывания сигнализации о неубранном шасси. Посадка прошла благополучно.