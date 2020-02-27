Перенесшего микроинсульт телеведущего Диброва выписали из больницы

Дмитрий Дибров (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Телеведущего Дмитрия Диброва, которого на прошлой неделе госпитализировали в одну из столичных больниц, выписали. Об этом он сообщил РБК.

«Меня действительно выписали из больницы, сегодня», — сказал он.

Диброва госпитализировали в Городскую клиническую больницу им. Боткина из московского кинотеатра «Октябрь» 17 февраля.

Позднее представитель телеведущего Табриз Шахиди сообщил со ссылкой на результаты медицинского обследования, что Дибров перенес микроинсульт.

20 февраля жена ведущего Полина Диброва сообщила, что состояние у него стабильное и что он чувствует себя хорошо.

