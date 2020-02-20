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Жена Диброва сообщила о его «стабильном» состоянии после микроинсульта

Дмитрий Дибров с женой Полиной (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Состояние госпитализированного телеведущего Дмитрия Диброва стабильное, сообщила его жена Полина Диброва в своем Instagram-аккаунте.

«Мы чувствуем вашу любовь и заботу! Состояние Дмитрия стабильное, привезла мужу банджо, очень обрадовался», — написала она, добавив, что телеведущий еще какое-то время останется в больнице. Сейчас он, по словам Дибровой, отдыхает и восстанавливается.

Дмитрия Диброва госпитализировали в городскую клиническую больницу им. Боткина в Москве 17 февраля. СМИ сообщили, что вероятной причиной был приступ эпилепсии, однако этот диагноз не подтвердился. Позже в Telegram-каналах появилась информация о том, что у ведущего был инсульт, однако Дибров опроверг эти сообщения. В больнице ему сделали МРТ и кардиограмму.

Сам Дибров рассказал РБК, что «так бывает у каждого человека — случился обморок», после чего он «спокойно уехал» в Боткинскую больницу. Позднее представитель телеведущего Табриз Шахиди сообщил «РИА Новости» со ссылкой на результаты медицинского обследования, что у Диброва произошел микроинсульт.

Теги: госпитализация, Дмитрий Дибров, телеведущий
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