В Москве госпитализировали телеведущего Дмитрия Диброва

Дмитрий Дибров (Фото: Анатолий Ломхов / Global Look Press)

В Москве госпитализировали журналиста и телеведущего Дмитрия Диброва, сообщил РБК его официальный представитель Табриз Шахиди.

Ранее об этом сообщил РЕН ТВ. Информацию подтвердили Telegram-каналы Mash и «112». Вероятной причиной, по их данным, стал приступ эпилепсии у телеведущего. По информации Telegram-каналов, Диброву стало плохо в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате, откуда, как сообщает РЕН ТВ, его увезли в Боткинскую больницу. Сейчас состояние телеведущего стабилизировалось, добавляет «112».

«Все хорошо. Диагноз, про который пишут Telegram-каналы, не подтвердился. Дмитрий чувствует себя хорошо», — сообщил РБК Шахиди.

В одну из московский больниц 7 февраля попал народный артист Валерий Гаркалин, известный по ролям в фильмах «Ширли-мырли», «Ландыш серебристый» и др. По словам его дочери, актера госпитализировали с пневмонией, но ситуация не критическая.