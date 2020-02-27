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Закрытый из-за коронавируса отель на Канарах покинут 130 туристов

Фото: Arturo Rodriguez / Global Look Press

Закрытый на карантин из-за коронавируса отель H10 Costa Adeje Palace на Тенерифе смогут покинуть 130 постояльцев. Об этом сообщил представитель правительства Канарских островов Хулио Перес, передает агентство EFE.

По данным агентства, ни у кого из постояльцев отеля сейчас нет признаков коронавируса.

Ранее у туриста из Италии, который прибыл в отель 17 февраля, выявили коронавирус. Позже диагноз подтвердился у его жены. Затем заразились еще два постояльца. Всем проживающим в отеле запретили его покидать и выходить из своих номеров.

Более 100 туристов покинут закрытый из-за коронавируса отель на Тенерифе
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26 февраля глава Канарских островов Анхель Виктор Торрес рассказал, что в ближайшее время покинуть отель смогут более 100 туристов, которые прибыли 24 февраля и не контактировали с заболевшими постояльцами.

По данным El Pais, всего в отеле проживает около тысячи человек. Там также находятся как минимум двое россиян — супружеская пара. Посольство России в Испании сообщало ранее, что установило с ними контакт.

Теги: Канарские острова, Тенерифе, отель, карантин
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