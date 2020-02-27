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Общество ,  
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Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к бабушке

Владимир Путин во время посещения тематического парка развлечений «Остров мечты» (Фото: kremlin.ru)

Воспитанник одного из московских детских домов в ходе посещения тематического парка развлечений «Остров мечты» попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к родным. Об этом сообщает ТАСС.

В числе посетителей парка, который накануне дня официального открытия посетил президент России, были воспитанники детских домов, дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также подопечные благотворительного фонда Константина Хабенского. Дети фотографировались с президентом, когда один из них — мальчик с рукой в гипсе — обратился с просьбой к Путину. Фотографию с президентом мальчику помог сделать один из сотрудников охраны президента.

«А что с рукой?», — поинтересовался Путин. «Сломана. Случайно произошло», — объяснил ребенок. После этого мальчик рассказал президенту о своей бабушке, которая живет в Москве.

«Я живу в детском доме и хочу попасть домой к бабуле... Что мне нужно сделать?» — спросил мальчик. Затем один из помощников президента России записал личные данные ребенка.

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Парк развлечений «Остров мечты» располагается в Нагатинской пойме. Его официальное открытие состоится 29 февраля. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, строительство парка велось за счет частных инвестиций в размере $1,5 млрд.

Стоимость билета в парк составит от 1,9 тыс. до 2,9 тыс. руб. По нему посетители смогут пройти на все аттракционы неограниченное количество раз. 

Теги: Владимир Путин, детский дом
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