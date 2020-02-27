Появилось видео посещения Путиным «московского Диснейленда»

Владимир Путин во время посещения тематического парка развлечений «Остров мечты» (Фото: kremlin.ru)

В Сети появилось видео посещения президентом России Владимиром Путиным тематического парка развлечений «Остров мечты» («московский Диснейленд»), открытие которого пройдет 29 февраля. Ролик опубликован в Twitter журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова.

На кадрах видно, как Путин стоит перед группой детей с родителями и поздравляет их с окончанием зимы.

«Поздравляю вас с наступающей весной!» — заявил глава государства, на что дети хором прокричали спасибо.

Первыми посетителями «Острова мечты» стали воспитанники детских домов, многодетные и малообеспеченные семьи, а также подопечные благотворительного фонда Константина Хабенского. Они рассказали Путину, что аттракционы в парке им понравились.