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На автобусы из Финляндии и Прибалтики перестали пускать граждан КНР

Фото: luxexpressgroup / Instagram

Автобусные перевозчики Lux Express и Ecolines не пускают в салоны граждан КНР на рейсы, следующие из Финляндии и Прибалтики в Россию. Об этом РБК сообщили представители компании.

«С 20 февраля в соответствии с распоряжением правительства мы отказываем гражданам Китая в посадке на автобусные рейсы из Латвии, Эстонии и Финляндии», — рассказали РБК в Lux Express.

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Представитель компании уточнил, что билеты на автобусы можно приобрести через интернет и на этом этапе «блока» для граждан КНР не существует. Однако при посадке у пассажиров проверяют паспорта, и именно в этот момент осуществляется контроль, отметил он. В компании добавили, что в таких случаях граждане КНР могут оформить стопроцентный возврат денежных средств.

«Граждане КНР не допускаются на рейсы при посадке, потому что согласно российским законам перевозчик несет ответственность за всех лиц, доставленных через российскую границу. В противном случае мы будем наказаны», — пояснил РБК директор по маркетингу ООО «Амрон» (перевозчик Ecolines). Он также отметил, что граждане Китая могут вернуть полную стоимость билета.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, ограничивающее въезд граждан Китая на территорию России. Запрет начал действовать с 20 февраля. Решение было принято «в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции».

Коронавирус COVID-19 получил распространение в китайском Ухане в декабре прошлого года. К настоящему моменту число зараженных вирусом превысило 82 тыс. человек, более 2,8 тыс. скончались.

Теги: Автобусы, коронавирус, Китай, новости РБК
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