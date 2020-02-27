На автобусы из Финляндии и Прибалтики перестали пускать граждан КНР

Фото: luxexpressgroup / Instagram

Автобусные перевозчики Lux Express и Ecolines не пускают в салоны граждан КНР на рейсы, следующие из Финляндии и Прибалтики в Россию. Об этом РБК сообщили представители компании.

«С 20 февраля в соответствии с распоряжением правительства мы отказываем гражданам Китая в посадке на автобусные рейсы из Латвии, Эстонии и Финляндии», — рассказали РБК в Lux Express.

Представитель компании уточнил, что билеты на автобусы можно приобрести через интернет и на этом этапе «блока» для граждан КНР не существует. Однако при посадке у пассажиров проверяют паспорта, и именно в этот момент осуществляется контроль, отметил он. В компании добавили, что в таких случаях граждане КНР могут оформить стопроцентный возврат денежных средств.

«Граждане КНР не допускаются на рейсы при посадке, потому что согласно российским законам перевозчик несет ответственность за всех лиц, доставленных через российскую границу. В противном случае мы будем наказаны», — пояснил РБК директор по маркетингу ООО «Амрон» (перевозчик Ecolines). Он также отметил, что граждане Китая могут вернуть полную стоимость билета.