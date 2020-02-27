Герасимов предложил Генштабу Франции обсудить антироссийские учения НАТО

Валерий Герасимов (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Планируемые в ближайшее время учения НАТО проводятся на основе антироссийских сценариев, предусматривающих отработку наступательных операций, считает начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Об этом он заявил на встрече с французским коллегой Франсуа Лекуантром, сообщается на сайте российского Минобороны.

По словам Герасимова, «серьезную обеспокоенность» российской стороны вызывает целый ряд вопросов. В первую очередь это усиление военной активности НАТО у границ России. В условиях отсутствия диалога на уровне военных подобные учения носят явно провокационный характер, отметил он.

«Мы готовы обсудить эти проблемы открыто и откровенно», — заявил Герасимов.

Ранее в США прошли военные маневры, по сценарию которых Россия наносит ядерный удар по объекту НАТО в Европе. В ходе учений США сымитировали ответные действия с использованием ядерного оружия против России. Далее по сценарию учений Москва решает задействовать ядерное оружие малой мощности против объекта, расположенного на территории одной из стран НАТО.