Последнего маршала СССР Язова похоронили на военном кладбище в Мытищах

Церемония прощания с маршалом Советского Союза, экс-министром обороны СССР Дмитрием Язовым (Фото: Илья Питалев / РИА Новости )

Последнего маршала СССР Дмитрия Язова похоронили на военном мемориальном кладбище в Мытищах, сообщает ТАСС.

Похороны маршала сопровождались воинскими почестями. Гроб с его телом привезли на кладбище в сопровождении роты почетного караула на орудийном лафете с помощью бронеавтомобиля «Тигр». Замминистра обороны генерал Дмитрий Булгаков передал флаг России, которым был покрыт гроб, дочери Язова. Затем тело последнего советского маршала и министра обороны СССР предали земле под артиллерийские залпы.

Дмитрий Язов умер 25 февраля. Ему было 95 лет. Военную карьеру он начал в 17 лет, когда вступил в ряды Красной армии в 1941 году. После окончания пехотного училища отправился на фронт — воевал под Ленинградом и в Прибалтике.

После войны окончил Военную академию Фрунзе и продолжил карьеру кадрового военного. Служил на Кубе в период Карибского кризиса, в Забайкалье, в начале 1980-х годов был командующим войсками Центральной группы войск в Чехословакии и командующим войсками Среднеазиатского военного округа в первые годы войны в Афганистане. В 1987 году он стал министром обороны Советского Союза в звании генерала армии, а спустя два года получил звание маршала.