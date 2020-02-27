Политика , 27 фев, 13:23
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Памфилова назвала роль Общественной палаты в голосовании по Конституции
Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что Общественная палата на всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию будет модерировать процесс, а не препятствовать ему, передает корреспондент РБК с заседания комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.
«Общественная палата — это не администратор, это модератор. И никаких препятствий, будь то партии или общественные организации, нет и не будет», — заявила она.
Глава ЦИК подчеркнула, что для Избиркома важна легитимность и присутствие наблюдателей на всех этапах голосования вне зависимости от их политических взглядов.
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