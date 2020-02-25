Песков ответил на вопрос о наблюдателях на голосовании по Конституции

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Решений о направлении представителей Общественной палаты как наблюдателей за проведением голосования по поправкам в Конституцию еще не принято. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Решение не принималось», — сказал он.

Песков также уточнил, что, согласно одному из вариантов, которые сейчас обсуждаются, закон о внесении поправок в Конституцию будет подписан президентом Владимиром Путиным после одобрения документа парламентом, однако он в ступит в силу только в том случае, если большинство граждан проголосуют за принятие поправок. При этом представитель Кремля уточнил, что обсуждаются разные варианты.

Материал дополняется