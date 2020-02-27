В Госдуму внесли поправки о выходном дне для голосования по Конституции

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили поправки в проект об изменении Конституции, касающиеся дня общероссийского голосования. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе комитета.

Так, согласно поправкам, среда, 22 апреля, когда состоится голосование, будет нерабочим днем. В этот день россияне смогут проголосовать с 08:00 до 20:00.

Авторами поправки выступили депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.

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