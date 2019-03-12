Представитель Кадырова назвал слова Даудова выражением мнения чеченцев

Пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов прокомментировал РБК слова председателя парламента республики Магомеда Даудова о том, что он заставит ответить блогера Тумсо Абдурахманова за клевету.

Ранее Абдурахманов в ролике на YouTube назвал первого президента Чечни Ахмата Кадырова предателем народа​. После этого Даудов заявил, что блогер является его врагом и объявил кровную месть. Обращение спикера было опубликовано на чеченском языке.

Каримов предположил, что люди, переводившие речь, «умышленно исказили суть и содержание выступления Магомеда Даудова, заменив выражение «ответить» или «призвать к ответу» на слова о кровной мести». Он подчеркнул, что спикер чеченского парламента не делал намеков на кровную месть. ​«Он прекрасно знает традиции и обычаи чеченского народа, знает, что кровная месть объявляется за убийство человека, чаще всего совершенное при отягчающих обстоятельствах», — подчеркнул пресс-секретарь Кадырова.

Также он назвал выступление Даудова объективным и справедливым, отметив, что оно укладывается в рамки российских законов и не нарушает ни Конституцию, ни Уголовный кодекс, ни иных нормативных актов. «Даудов выразил мнение каждого жителя Чечни и всех здравомыслящих россиян», — сказал Каримов.