Песков напомнил об отсутствии понятия кровной мести в правовом поле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил об отсутствии в правовом поле понятия кровной мести. Таким образом он отреагировал на заявление председателя парламента Чечни Магомеда Даудова, который объявил кровную месть блогеру Тумсо Абдурахманову, сообщает корреспондент РБК.

Песков заявил, что ему не известно о подобном заявлении, поэтому он не возьмется его комментировать. «В правовом поле такого понятия, как традиция кровной мести, нет, и вряд ли это может укладываться в правовое поле. Все-таки мы живем в правовом государстве», — сказал представитель Кремля.

Ранее русская служба Би-би-си обратила внимание на видеообращение Даудова, в котором тот объявил чеченского блогера Тумсо Абдурахманова своим врагом и объявил ему кровную месть. Это произошло после того, как блогер записал видео для YouTube и назвал предателем народа ​первого президента Чечни Ахмата Кадырова.

Отмечалось, что обращение спикера парламента на чеченском языке прозвучало в «Прямом эфире» в его Instagram, к настоящему времени оно не доступно. Позднее Абдурахманов перепостил его в своем канале в Telegram.