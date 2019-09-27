Песков пошутил о специальном мобильном телефоне Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пошутил об особом мобильном телефоне российского лидера, который он якобы использует для разговоров вне рабочего кабинета. Так Песков прокомментировал ранее появившуюся в СМИ информацию о специальном «толстом» телефоне Путина, передает «РИА Новости».

«Не очень и толстый», — пошутил Песков, отвечая на вопрос о правдивости информации.

Ранее газета «МК» со ссылкой на осведомленный источник сообщила, что у президента в машине на случай звонка есть «целая телефонная станция», а в случае звонка президенту приносят мобильный телефон, который «немного толще тех, что используем мы». По словам собеседника издания, мобильный аппарат защищен от прослушивания и искажения сигнала, который тщательно зашифровывается.

25 сентября Вашингтон рассекретил телефонные переговоры между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским после появившихся в СМИ сообщений о давлении американского главы в ходе обсуждения, которые стали поводом для начала процедуры импичмента. В Кремле, в свою очередь, понадеялись, что в отношениях Москвы и Вашингтона до подобного не дойдет.