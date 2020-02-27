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ВМС Украины заявили о перевооружении всего флота России в Крыму

Фото: Global Look Press

Россия после 2014 года перевооружила весь корабельный состав в Крыму, заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, передает УНИАН.

По его словам, вместо 29 кораблей у России уже 42, из них 12 являются носителями ракетного оружия. Сейчас Россия может выпустить на Черном море до 72 крылатых ракет «Калибр», а если учитывать Каспийскую флотилию и береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал», то число ракет вырастет до 120, подсчитал Воронченко. «К 2022 году этот суммарный залп, по нашим прогнозам, будет доведен до 168 пусков», — отметил он.

За указанное время в Крыму, по словам командующего, увеличилось и количество российских подводных лодок — с двух до семи. Шесть из них оснащены современным оборудованием, добавил Воронченко.

Россия должна сохранить и укрепить статус одной из лидирующих морских держав, заявил президент Владимир Путин в январе на совещании по развитию ВМФ России в Севастополе. Тогда он отметил, что доля современных моделей вооружения флота должна достигнуть 70%.

Помимо этого, президент понаблюдал за совместными учениями Черноморского и Северного флотов, проводившимися у берегов Крыма. В частности, ему показали надводные и подводные пуски «Калибров», а также боевую стрельбу ракетой гиперзвукового комплекса «Кинжал».

Теги: ВМФ России, Черноморский флот, ВМС Украины, Украина, Крым, Черное море
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