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Политика ,  
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В Пентагоне заявили о подорванном из-за России и КНР военном преимуществе

Марк Милли (Фото: Stefani Reynolds / CNP / Global Look Press)

Превосходство США в военной сфере стало менее явным на фоне того, что Россия и Китай развивают свои военные возможности. Об этом заявил глава комитета начальников штабов ВС США Марк Милли на слушаниях, посвященных военному бюджету США на 2021 год, трансляция велась на сайте комитета палаты представителей по вооруженным силам.

«Наше конкурентное преимущество подорвано и никто не должен сомневаться насчет этого», — заявил генерал Милли. По его словам, Китай и Россия наращивают свой военный потенциал, чтобы превзойти США и их союзников.

В числе прочих угроз генерал также отметил Северную Корею и Иран и заявил, что новый военный бюджет учитывает необходимость им противостоять.

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На слушаниях также выступал глава Пентагона Марк Эспер. Он заявил, что противники США «систематически и стратегически развивают и принимают на вооружение передовые системы, подрывая преимущество, которого США достигли в сфере вооружения».

Суммарно запрашиваемый военный бюджет на 2021 год составил $705,4 млрд.

Кроме того, Марк Эспер заявил, что США не намерены ввязываться в гонку вооружений с Россией, но считают необходимым укрепить свою безопасность, сохраняя ядерный потенциал. Он указал на повышение Россией качества своих ядерных сил и сообщил, что США не должны игнорировать этот факт.

Теги: Пентагон, военный бюджет
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